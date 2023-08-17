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Куртуа и Милитао были успешно прооперированы после тяжелых травм

Оба игрока Реала ранее порвали крестообразные связки колена.
Сегодня, 17:32
Тибо Куртуа и Эдер Милитао / Getty Images
Тибо Куртуа и Эдер Милитао / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао в ближайшие дни начнут длительный процесс восстановления после травм.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", оба игрока были успешно прооперированы после того, как получили аналогичные повреждения - разрыв крестообразной связки левого колена.

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Точные сроки возвращения в строй пока не называются, но предполагается, что на восстановление может потребоваться от шести до девяти месяцев.

Напомним, что Куртуа травмировался на тренировке и еще не играл в этом сезоне, а Милитао получил повреждение в матче стартового тура Ла Лиги против Атлетика (2:0).

Напомним, ранее Реал подписал голкипера Кепу Аррисабалагу.

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