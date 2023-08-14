Реал объявил о подписании Кепы Аррисабалаги

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага официально покинул лондонский клуб.

Пресс-служба мадридского Реала сообщила о том, что "сливочные" арендовали голкипера на сезона без права выкупа.

Напомним, Кепа играл за Челси с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, из них 12 на ноль, пропустил 45 мячей.

Отметим, что Реал подписал испанского голкипера на замену Тибо Куртуа, который выбыл почти до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Анчелотти оценил игру Лунина в стартовом матче чемпионата Испании.

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