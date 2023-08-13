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Анчелотти оценил игру Лунина в стартовом матче чемпионата Испании

Наставник мадридского Реала похвалил украинца.
Сегодня, 12:43
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги победы своей команды над Атлетиком (2:0).

Специалист похвалил украинского вратаря мадридцев Андрея Лунина. 

"Лунин действовал очень хорошо, очень спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе. Он хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свое качество".

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Анчелотти также прокомментировал слухи о возможном трансфере Кепы Аррисабалаги из Челси.

"Кепа не игрок Реала, и я не обсуждаю игроков, которых нет в команде", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетик - Реал.

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