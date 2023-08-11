"Тотальное доверие": Анчелотти разъяснил ситуацию с Луниным после травмы с Куртуа

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал травму Тибо Куртуа, который выбыл минимум на шесть месяцев.

По словам итальянского тренера, украинский вратарь Андрей Лунин займет место бельгийца.

"Эмоционально вчерашний день был очень сложным. Такие вещи обычно случаются в футболе. Теперь остается надеяться, что Куртуа быстро восстановится... и полностью довериться Лунину, который является отличным вратарем. Он хорошо проявил себя на предсезонном сборе. Мы полностью ему доверяем. Он – талант, сейчас ему не хватает опыта, который приобретается изо дня в день.

Читай также: Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Куртуа

Нам очень грустно, но так бывает. У нас есть время до 31 августа. Если мы подпишем вратаря, то сделаем это для глубины. Франу всего 17... Доверие к Лунину – тотальное", - приводит слова тренера Madrid Xtra.

У специалиста спросили, если клуб подпишет новичка, то на какую роль (первого номера или дублера для украинца). В ответ Анчелотти отметил еще раз свое доверие к Лунину: "Есть полное доверие к Лунину, и в ближайшие дни мы увидим, добавим ли еще одного кипера".

Ранее сообщалось, что Лунин поддержал Куртуа, получившего серьезную травму.