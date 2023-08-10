Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Куртуа

Лунин, похоже, не будет основным в стане "сливочных".

Мадридский Реал готов выйти на рынок в связи с травмой Тибо Куртуа.

Как сообщают испанские СМИ, "сливочные" составили шорт-лист претендентов на замену бельгийцу.

В список вошли Давид де Хеа, Яссин Буну, Кепа Аррисабалага и уже игравший в Реале Кейлор Навас. Отметим, что двое из представленных вратарей, а именно Давид де Хеа и Кейлор Навас сейчас находятся в статусе свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Куртуа порвал крестообразную связку левого колена. Таким образом, в первом туре чемпионата Испании против Атлетика Бильбао, вероятно, в основе выйдет украинец Андрей Лунин, но судя по всему далее он основным не будет.

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