Лунин поддержал Куртуа, получившего серьезную травму

Украинец не остался в стороне после повреждения своего партнера.

Украинский вратарь Андрей Лунин поддержал своего конкурента и коллегу Тибо Куртуа, получившего разрыв крестообразных связок левого колена.

Футболист оставил послание бельгийскому голкиперу в своей Instagram Stories.

"Держись. Ты сильный, мы с тобой", - написал Лунин в соцсети.

Отметим, что Реал уже составил шорт-лист кандидатов на замену Тибо, поэтому, Андрей скорее всего не будет основным на протяжении этого сезона.

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