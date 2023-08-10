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Лунин поддержал Куртуа, получившего серьезную травму

Украинец не остался в стороне после повреждения своего партнера.
Сегодня, 16:54
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Getty Images

Украинский вратарь Андрей Лунин поддержал своего конкурента и коллегу Тибо Куртуа, получившего разрыв крестообразных связок левого колена.

Футболист оставил послание бельгийскому голкиперу в своей Instagram Stories.

"Держись. Ты сильный, мы с тобой", - написал Лунин в соцсети.

Отметим, что Реал уже составил шорт-лист кандидатов на замену Тибо, поэтому, Андрей скорее всего не будет основным на протяжении этого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин

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