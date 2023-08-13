Атлетик - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 12.08.2023

В рамках первого тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимал Реал.

Подопечные Карло Анчелотти успешно отыграли, переиграв соперника еще в первом тайме.

Авторами голов в составе Реала стали Родриго и Беллингем.

Отметим, что украинец Андрей Лунин отыграл весь матч и не пропустил.

Видео голов и обзор матча Атлетик - Реал:

Атлетик - Реал 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

Атлетик: Унаи Симон - Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Гарсия де Альбенис, 71) - Руис де Галаррета, Весга (Эррера, 64), Гомес (Сансет, 46), Муниаин (Гурусета, 46), Уильямс (Беренгер, 46) - Уильямс.

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 50), Фран Гарсия - Вальверде, Камавинга (Кроос, 71), Тчуамени, Беллингем - Винисиус Жуниор (Модрич, 80), Родриго (Хоселу, 80).

Предупреждения: Муниаин, 4, Вивиан, 67, Уильмс, 87 - Алаба, 76

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