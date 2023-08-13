iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетик - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 12.08.2023

Мадридский клуб успешно начал борьбу за чемпионство.
Сегодня, 07:22
Атлетик - Реал / Getty Images
Атлетик - Реал / Getty Images

В рамках первого тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимал Реал.

Подопечные Карло Анчелотти успешно отыграли, переиграв соперника еще в первом тайме.

Авторами голов в составе Реала стали Родриго и Беллингем.

Отметим, что украинец Андрей Лунин отыграл весь матч и не пропустил.

Видео голов и обзор матча Атлетик - Реал:

Атлетик - Реал 0:2
Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

Атлетик: Унаи Симон - Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Гарсия де Альбенис, 71) - Руис де Галаррета, Весга (Эррера, 64), Гомес (Сансет, 46), Муниаин (Гурусета, 46), Уильямс (Беренгер, 46) - Уильямс.

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 50), Фран Гарсия - Вальверде, Камавинга (Кроос, 71), Тчуамени, Беллингем - Винисиус Жуниор (Модрич, 80), Родриго (Хоселу, 80).

Предупреждения: Муниаин, 4, Вивиан, 67, Уильмс, 87 - Алаба, 76

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов
Хргович зрелищно нокаутировал Маккина Хргович зрелищно нокаутировал Маккина
Бавария - Лейпциг 0:3 видео голов и лучших моментов Суперкубка Германии Бавария - Лейпциг 0:3 видео голов и лучших моментов Суперкубка Германии
Футбол сегодня: Челси примет Ливерпуль, Барселона начнет защиту титула, матчи УПЛ Футбол сегодня: Челси примет Ливерпуль, Барселона начнет защиту титула, матчи УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Другие страны09:26
Роналду эмоционально отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов
Бокс09:05
Хргович зрелищно нокаутировал Маккина
Европа08:48
Бавария - Лейпциг 0:3 видео голов и лучших моментов Суперкубка Германии
Европа08:27
Футбол сегодня: Челси примет Ливерпуль, Барселона начнет защиту титула, матчи УПЛ
Бокс08:08
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Бокс07:50
Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона
Бокс07:40
"Дайте мне дышать": Джошуа забавно отреагировал на победу над Хелениусом
Европа07:22
Атлетик - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Бокс02:20
Глубокий нокаут: Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом
Европа00:59
Тухель о поражении в Суперкубке: У меня нет объяснения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK