Лунин против Кепы: вратари на тренировке начали борьбу за место в воротах Реала
Из-за тяжелейшей травмы Тибо Куртуа мадридский Реал был вынужден выходить на трансферный рынок в поисках нового вратаря.
В итоге "бланкос" остановили свой выбор на Кепе Аррисабалаге, который был арендован у Челси до конца сезона.
Испанец стал главным оппонентом Андрея Лунина за место в основном составе королевского клуба - наверняка украинец рассчитывал стать первым номером после травмы Куртуа.
Теперь экс-голкипер Зари должен на тренировках доказывать тренерскому штабу, что он достоин выходить в основе.
Этим он и занялся на тренировке "сливочных", где вместе с Кепой они начали негласную борьбу за роль основного голкипера Реала. Подвиги соперников клуб выложил в своих социальных сетях.
🧤⚡ REFLEJOS ⚡🧤#RMCity pic.twitter.com/FKkIhL2Ykh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 16, 2023
Ранее жена Андрея Лунина высказалась о настрое своего мужа после того, как Реал арендовал Кепу Аррисабалагу.
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