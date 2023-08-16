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Лунин против Кепы: вратари на тренировке начали борьбу за место в воротах Реала

Голкиперы постарались впечатлить тренерский штаб перед будущим матчем чемпионата Испании.
Вчера, 23:13
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Из-за тяжелейшей травмы Тибо Куртуа мадридский Реал был вынужден выходить на трансферный рынок в поисках нового вратаря.

В итоге "бланкос" остановили свой выбор на Кепе Аррисабалаге, который был арендован у Челси до конца сезона.

Испанец стал главным оппонентом Андрея Лунина за место в основном составе королевского клуба - наверняка украинец рассчитывал стать первым номером после травмы Куртуа.

Теперь экс-голкипер Зари должен на тренировках доказывать тренерскому штабу, что он достоин выходить в основе.

Этим он и занялся на тренировке "сливочных", где вместе с Кепой они начали негласную борьбу за роль основного голкипера Реала. Подвиги соперников клуб выложил в своих социальных сетях.

Ранее жена Андрея Лунина высказалась о настрое своего мужа после того, как Реал арендовал Кепу Аррисабалагу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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