Жена Лунина в соцсетях высказалась о настрое Андрея после трансфера Кепы
На днях Реал объявил о подписании голкипера Челси Кепы Аррисабалаги на правах аренды до конца сезона.
Теперь место в стартовом составе Андрея Лунина находится под угрозой. Украинцу придется бороться за звание первого номера в клубе.
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Жена футболиста Анастасия в соцсетях подтвердила серьезный настрой своего мужа, ответив на вопрос своего подписчика в соцсетях.
"Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем", – заявила возлюбленная Лунина.
Напомним, на девять месяцев из-за травмы колена выбыл основной страж ворот Реала Тибо Куртуа, ввиду чего "сливочные" были вынуждены подписать еще одного голкипера.
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