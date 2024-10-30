"Нам будет сложно": Гвардиола не знает, когда Де Брюйне вернется на поле

Тренер Манчестер Сити не может дождаться, когда бельгиец полностью восстановится от травмы.

Манчестер Сити сыграет с Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола признался, что не знает, когда Кевин Де Брюйне вернется на футбольное поле.

"Я бы хотел вам сказать (когда он вернется), я особенно хотел бы знать, но я не знаю", - приводит слова испанца talkSPORT.

"На тренировках он чувствует себя лучше, но чтобы выйти на уровень, необходимый для соревнований, ему все еще больно. Кевин должен чувствовать себя хорошо, чтобы проявить огромный талант, которым он обладает".

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Отвечая на вопрос, не является ли травма более сложной, чем казалось изначально, Гвардиола сказал: "Да, поэтому я и не врач. Он чувствует себя лучше, но не лучшим образом".

"Если он не вернется как можно быстрее, нам придется нелегко, потому что мы не сможем выдержать игру, используя 14-15 игроков, но что есть, то есть. Нам нужно, чтобы игроки вернулись, но такова ситуация. Надеюсь, он вернется после международного перерыва".

Матч Кубка лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Сити пройдет в среду, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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