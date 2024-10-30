iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нам будет сложно": Гвардиола не знает, когда Де Брюйне вернется на поле

Тренер Манчестер Сити не может дождаться, когда бельгиец полностью восстановится от травмы.
Сегодня, 14:56
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити сыграет с Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола признался, что не знает, когда Кевин Де Брюйне вернется на футбольное поле.

"Я бы хотел вам сказать (когда он вернется), я особенно хотел бы знать, но я не знаю", - приводит слова испанца talkSPORT.

"На тренировках он чувствует себя лучше, но чтобы выйти на уровень, необходимый для соревнований, ему все еще больно. Кевин должен чувствовать себя хорошо, чтобы проявить огромный талант, которым он обладает".

Читай также: Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча

Отвечая на вопрос, не является ли травма более сложной, чем казалось изначально, Гвардиола сказал: "Да, поэтому я и не врач. Он чувствует себя лучше, но не лучшим образом".

"Если он не вернется как можно быстрее, нам придется нелегко, потому что мы не сможем выдержать игру, используя 14-15 игроков, но что есть, то есть. Нам нужно, чтобы игроки вернулись, но такова ситуация. Надеюсь, он вернется после международного перерыва".

Матч Кубка лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Сити пройдет в среду, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча Гвардиола высказался о том, что Винисиус не приехал на церемонию вручения Золотого Мяча
"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри "Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри
Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча
Манчестер Сити неожиданно минимально обыграл Саутгемптон Манчестер Сити неожиданно минимально обыграл Саутгемптон
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина17:30
Полесье не без труда обыграло Кривбасс в 1/8 финала Кубка Украины
Киберспорт17:09
Паляница без единой победы после шести туров DreamLeague Season 24
Европа16:55
Тебас - о Золотом мяче: Реал преувеличивает, строя из себя жерту - в этом нет необходимости
Формула 116:25
Мерседес пришлось отказаться от обновлений из-за недавних аварий
Европа16:00
У Спортинга есть одно условие, при котором он сразу же отпустит Аморима в Манчестер Юнайтед
Европа15:36
Живая легенда Баварии заинтересована в переезде в МЛС
Европа14:56
"Нам будет сложно": Гвардиола не знает, когда Де Брюйне вернется на поле
Украина14:55
Кубок Украины: Александрия разбила Юксу, матчи Полесье - Кривбасс, Ворскла - Динамо, Шахтер - Заря
Киберспорт14:40
NaVi сыграют с FaZe в матче за жизнь на BLAST Premier World Final 2024
Формула 114:37
Вольфф: Штрафы Ферстаппена изменят пилотаж всех пилотов Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK