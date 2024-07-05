Сайнс определился с командой, в которой продолжит карьеру
До недавнего времени на Карлоса Сайнса претендовали лишь Заубер и Уильямс. Однако недавно в борьбу за 29-летнего испанца вклинился Альпин.
И, как сообщает Formu1a.uno, именно во французском коллективе окажется нынешний пилот Феррари в 2025 году.
По информации источника, Карлос даже не рассматривал французов в качестве пункта продолжения своей карьеры.
Однако ситуация изменилась после встречи гонщика с новым советником Альпин Флавио Бриаторе, который сумел убедить Сайнса в перспективности французского проекта при реформированной структуре работы.
Читай также: Гонщик Формулы-1 ведет переговоры о переходе в другую серию
К тому же, Уильямс и Заубер теряют терпение из-за того, что Карлос не спешит с объявлением своей будущей команды.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Великобритании, который уже стартовал первой практикой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!