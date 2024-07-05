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Автоспорт

Сайнс определился с командой, в которой продолжит карьеру

Испанец окажется в одной из заводских команд Формулы-1.
Сегодня, 17:46
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

До недавнего времени на Карлоса Сайнса претендовали лишь Заубер и Уильямс. Однако недавно в борьбу за 29-летнего испанца вклинился Альпин.

И, как сообщает Formu1a.uno, именно во французском коллективе окажется нынешний пилот Феррари в 2025 году.

По информации источника, Карлос даже не рассматривал французов в качестве пункта продолжения своей карьеры.

Однако ситуация изменилась после встречи гонщика с новым советником Альпин Флавио Бриаторе, который сумел убедить Сайнса в перспективности французского проекта при реформированной структуре работы.

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К тому же, Уильямс и Заубер теряют терпение из-за того, что Карлос не спешит с объявлением своей будущей команды.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Великобритании, который уже стартовал первой практикой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Альпин

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