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Автоспорт

Гонщик Формулы-1 ведет переговоры о переходе в другую серию

Логан Сарджент понимает, что шансов сохранить место на стартовой решетке "королевы автоспорта" у него крайне мало.
Вчера, 23:53
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

Пилот команды Формулы-1 Уильямс Логан Сарджент работает над переходом в другую гоночную серию.

Как сообщает Motorsport, 23-летний американец ведет переговоры c командой Prema Racing, которая в 2025 году собирается дебютировать в IndyCar.

Руководитель Prema Racing Рене Росин подтвердил, что его команда общается с Сарджентом относительно потенциального сотрудничества.

"Мы знаем его некоторое время. Мы разговариваем, но в плане гонщиков нам сейчас не очень интересно много обсуждать, потому что я сконцентрировался на построении команды в том стиле, который мы все хотим, а гонщики будут на втором этапе", - сказал Росин.

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Желание Сарджента сменить гоночную серию связано с пониманием того факта, что он вряд ли сохранит свое место в Ф1.

Недавно руководитель Уильямс Джеймс Воулз признался, что он хочет пригласить Карлоса Сайнса на место Сарджента.

Сайнс в свою очередь заявил, что он не будет торопиться с решением относительно своего будущего, несмотря на давление со стороны некоторых "нетерпеливых команд".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс IndyCar индикар

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