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Ферстаппен: Все, что меня волнует - сохранение дружбы с Норрисом

Пилоты обсудили их аварию и пришли к выводу, что она не стоит того, чтобы портить их отношения.
Сегодня, 22:06
Ландо Норрис и Макс Ферстаппен / Getty Images
Ландо Норрис и Макс Ферстаппен / Getty Images

Гран-при Австрии запомнился аварией на последнем отрезке гонки между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, которые боролись за победу.

После того, как пилот МакЛарен заявил, что не держит зла на своего соперника, подобным мнением поделился и трехкратный чемпион мира.

"Мне плевать на это. Я иду домой, я живу своей жизнью", - ответил Ферстаппен на вопрос о критике в свой адрес. "Для меня единственное, что меня волновало, это, конечно, сохранить отношения с Ландо, потому что мы хорошие друзья", - цитирует Макса официальный сайт Формулы-1.

"После гонки я сказал, что нам нужно просто дать всему остыть, потому что эмоции накаляются. Мы сразу же поговорили в понедельник и, думаю, пришли к выводу, что нам действительно очень понравилась наше сражение".

"Конечно, мы оба были… Мы посмотрели на этот инцидент, и это было такое глупое, маленькое прикосновение, которое, конечно, имело большие последствия для нас обоих. И, естественно, немного больше для Ландо, учитывая то, как затем развивался прокол".

Источник: Getty Images

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"Но нам нравится бороться. Мы делаем это уже много лет, не только в Формуле-1, даже в онлайн-гонках, когда нам вместе очень весело. Эти вещи нужно продолжать, потому что это то, что нам нравится делать, и я думаю, что это здорово и для Формулы-1".

Говоря о том, как много он обсуждал с Норрисом и как они оба сейчас вспоминают эту дуэль, Ферстаппен продолжил: "Мы согласны с 99% всего, так что я думаю, что это уже много".

 

Затем Ферстаппена спросили, возможно ли остаться друзьями с другим гонщиком, борясь за высшие призы, на что он ответил: "Это немного зависит от вашего характера".

Источник: Getty Images

"Я знаю Ландо. Он отличный парень, действительно хороший человек, который любит Формулу-1. Конечно, он любит гонки, он очень этим увлечен".

"Вы также должны понимать, что он борется за свою вторую потенциальную победу, а я борюсь за свою 62-ю победу. Я думаю, естественно, что твои эмоции немного другие. Я знаю это по себе, когда боролся за первые победы в Формуле-1, но это нормально".

Напомним, что в пятницу, 5 июля, стартует этап в Великобритании. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Сильверстоуне.

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