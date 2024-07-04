Норрис: Не думаю, что Ферстаппену стоит извиняться за инцидент в Австрии

Пилот МакЛарен Ландо Норрис считает, что Макс Ферстаппен не должен извиняться за свои действия, которые привели к их аварии на Гран-при Австрии.

Сразу после гонки 24-летний британец заявил, что потеряет уважение к сопернику, если тот скажет, что ни в чем не виноват. Однако же теперь он считает иначе.

"Честно говоря, я не думаю, что ему нужно было извиняться. Некоторые вещи, которые я сказал после гонки, были произнесены из-за того, что я был тогда расстроен, много адреналина, много эмоций. И я, вероятно, сказал некоторые вещи, в которые я не обязательно верил", - цитирует Норриса Sky Sports.

"Это было тяжело. Это был довольно жалкий инцидент с точки зрения того, чем закончилась гонка для нас обоих. Это не было похоже на удар, это не было похоже на очевидный контакт".

Источник: Getty Images

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"Вероятно, это был один из самых незначительных контактов, которые только могли возникнуть, но с довольно ужасными последствиями для нас обоих, особенно для меня".

"Ему это не нужно. Я не жду от него извинений. Я не думаю, что ему следует извиняться. Я думаю, что, согласно обзору, это была хорошая борьба, временами на пределе. Но, как я уже сказал, мы поговорили об этом, и мы оба рады снова участвовать в гонках".

Напомним, что в пятницу, 5 июля, стартует этап в Великобритании. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Сильверстоуне.

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