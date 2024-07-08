Леклер - о провале на Гран-при Великобритании: Я даже и не знаю, что сказать - мне не хорошо

Недавно пилот Феррари Шарль Леклер разбил свое проклятие домашней гонки, выиграв Гран-при Монако. Однако с того момента у 26-летнего монегаска началась черная полоса, которая длится уже четыре этапа.

Очередной провал состоялся на Гран-при Великобритании, где из-за проблемной квалификации и неудачной стратегии по ходу заезда Леклер финишировал только четырнадцатым.

"Я был вполне уверен, что это был правильный выбор, учитывая информацию, которую я получил", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы-1.

"Я услышал, что дождь заметно усилился и на следующем круге он будет очень сильным. Но это произошло лишь через восемь кругов, а трасса была...".

"Дождь прекратился на том круге, на котором мне поменяли резину, и на протяжении восьми кругов воды практически не было. Поэтому мы уничтожили шины, и нам пришлось снова остановиться. Снова трудное воскресенье. Воскресенье, которое нужно забыть".

Источник: Getty Images

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Леклер рад, что завершился период с тремя неделями гонок, так как ему нужен отдых.

"Я плохо себя чувствую. Сейчас это слишком много, было слишком много гонок. Я даже не знаю, что сказать, когда я прихожу на интервью. Нам просто нужно перезагрузиться как команде".

"Всегда есть одна причина, по которой что-то не получается, и это еще больше затрудняет анализ. Поэтому мы попробуем собрать все воедино в Будапеште".

"Определенно нам нужно поговорить с командой о процессе принятия решений и понять, что мы можем сделать лучше, чтобы я мог иметь больше информации в такие критические моменты. И тогда мы, надеюсь, будем принимать в будущем лучшие решения".

Ранее стало известно, что Феррари осталась без технического директора, который в ближайшее время должен присоединиться к Астон Мартин.

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