Хэмилтон установил ряд рекордов, выиграв Гран-при Великобритании

Кроме прочего сэр Льюис забрал два достижения у Кими Райкконена.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон в очередной раз установил рекорды Формулы-1.

Напомним, что британец выиграл Гран-при Великобритании, и тем самым побил рекорд Кими Райкконена.

Хэмилтон стал высоковозрастным пилотом, выигравшим гонку в XXI веке в возрасте 39 лет и 6 месяцев. Финн же установил предыдущий рекорд в возрасте 36 лет и 4 дней.

Также семикратный чемпион мира побил рекорд по интервалу между первой и последней победой - 17 лет и 27 дней. До этого достижение также принадлежало Райкконену.

Еще сэр Льюис стал первым пилотом в истории, который выиграл Гран-при, записав на свой счет более 300 гонок.

Кроме того, семикратный чемпион мира улучшил рекорды Ф-1 по победам (104) и подиумам (199). Хэмилтон в 12-й раз подряд попал в топ-3 в Сильверстоуне, а всего на этой трассе заработал девять побед и 15 призовых мест - это также рекорды.

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