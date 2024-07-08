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Феррари объявила об уходе технического директора, который присоединится к Астон Мартин

Итальянский специалист в ближайшее время сменит одну команду Формулы-1 на другую.
Сегодня, 17:44
Энрико Кардиле / f1i.com
Энрико Кардиле / f1i.com

Феррари на своем официальном сайте объявила об уходе Энрико Кардиле с поста технического директора команды.

Временно его обязанности на себя возьмет нынешний руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

"Скудерия Феррари объявляет, что Энрико Кардиле покидает компанию, в связи с чем отказывается от должности технического директора по шасси", - говорится в заявлении.

"После почти двух десятилетий работы в Феррари Кардиле подал свое заявление, и поэтому с немедленным вступлением в силу, в качестве временной меры, отдел шасси будет контролироваться руководителем команды Фредериком Вассером".

"Все в Скудерия Феррари благодарят Энрико за его усердную работу на протяжении многих лет".

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Кардиле присоединился к Феррари в 2005 году. В 2016 году он стал главой отдела разработки аэродинамики и, проработав после этого на ряде должностей, в 2021 году был назначен главой отдела шасси. В 2023 году он также был назначен техническим директором по шасси и аэродинамике.

Хотя следующий пункт назначения Кардиле не разглашается, сообщения связывают итальянца с переходом в Астон Мартин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Астон Мартин

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