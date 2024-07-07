Хэмилтон - победитель гран-при Великобритании, Ферстаппен - 2, Норрис - 3

Льюис в девятый раз торжествовал дома.

В Великобритании состоялось гран-при Формулы-1.

Победителем заезда стал местный гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который на 2,192 секунды опередил Макса Ферстаппена, ставшего вторым.

Тройку замкнул еще один британец Ландо Норрис, сразу за ним финишировал его партнер по McLaren Оскар Пиастри, а пятым финишировал Карлос Сайнц.

Хэмилтон в девятый раз торжествовал на трассе Сильверстоун и стал шестым победителем гран-при в текущем сезоне.

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Формула-1

Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Карлос Сайнц Нико Гюлькенберг Лэнс Стролл Фернандо Алонсо Александр Албон Юки Цунода Логан Сарджент Кевин Магнуссен Даниэль Риккьярдо Валттери Боттас Шарль Леклер Серхио Перес Эстебан Окон Чжоу Гуанью

не финишировали

Джордж Расселл

Пьер Гасли.

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