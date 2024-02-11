Правая рука Ньюи может перейти в Феррари
Феррари пытаются переманить Пьера Ваше, пишет BBC.
Технический директор Ред Булл и правая рука Эдриана Ньюьи может покинуть коллектив из Милтон-Киннс.
Известно, что Феррари уже давно следят за Ваше, однако благодаря последщним событиям только сейчас они решились на конкретные действия.
Предполагается, что Ваше уже дал свое согласие на переход в Феррари, и присоединится к команде после отбытия обязательного отпуска. Однако подтверждений тому у издания нет.
При этом отдельно отмечается тот факт, что даже если Ред Булл покинут Хорнер и Ваше, Ньюи с большей вероятностью останется в команде.
Ранее также сообщалось, что Ален Прост восхищен действующим чемпионом мира.
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