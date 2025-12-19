iSport.ua
Бинотто поделился ожиданиями от дебюта Ауди

Команда не планирует сразу бороться на наивысшие места.
Сегодня, 16:33       Автор: Андрей Безуглый
Маттиа Бинотто / Getty Images

Глава проекта Ауди в Формуле-1 Маттиа Бинотто снизил ожидания фанатов.

Напомним, что Ауди выкупила команду Заубер, которая со следующего сезона дебютирует в чемпионате под новым именем.

По словам Бинотто, в команде не ожидают борьбу за самые высокие позиции в первом своем сезоне. План команды рассчитан на несколько лет.

Думаю, нам нужно набраться терпения, мы по-прежнему находимся в фазе построения команды. Так что я совсем не жду, что двигатель Ауди в следующем году окажется лучшим в пелотоне. Хотя это не имеет значения, поскольку изначально мы ставили перед собой глобальные цели на 2030-й год. Так что Ауди не планирует становиться главным сюрпризом следующего сезона

Ранее также Формула-1 отчиталась о существенном росте аудитории в 2025 году.

 

