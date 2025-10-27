iSport.ua
Беллингем установил клубный рекорд Реала в Эль Класико

Переписал историю Реала после победы над Барселоной.
Сегодня, 17:54       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В воскресенье состоялось Эль-Класико, мадридский Реал на своем поле обыграл Барселону со счетом 2:1.

Автором гола и результативной передачи Джуд Беллингем, установив новый клубный рекорд.

Англичанин стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в матче против Барселоны.

Напомним, первый гол в матче забил Килиан Мбаппе на 22-й минуте после передачи Беллингема. На 43-й минуте сам Джуд отличился забитым мячом.

До этого рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору, отметившемуся аналогичными действиями (голом и ассистом) в матче Кубка Испании с Барселоной в апреле 2023 года.

