Беллингем установил клубный рекорд Реала в Эль Класико
В воскресенье состоялось Эль-Класико, мадридский Реал на своем поле обыграл Барселону со счетом 2:1.
Автором гола и результативной передачи Джуд Беллингем, установив новый клубный рекорд.
1 - Aged 22 years and 119 days, Jude Bellingham became the youngest @realmadriden player to both score and assist in a game against Barcelona in all competitions in the 21st century, surpassing the record set by Vinícius Júnior in Copa del Rey in April 2023 (22y, 267d). Galactic. pic.twitter.com/1B5JeNGBRM— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025
Англичанин стал самым молодым игроком XXI века, которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в матче против Барселоны.
Напомним, первый гол в матче забил Килиан Мбаппе на 22-й минуте после передачи Беллингема. На 43-й минуте сам Джуд отличился забитым мячом.
До этого рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору, отметившемуся аналогичными действиями (голом и ассистом) в матче Кубка Испании с Барселоной в апреле 2023 года.
