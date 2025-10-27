Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо дебютировал в Класико с победы. Его подопечные одолели Барселону в 10-м туре чемпионата Испании.

Со старта команды начали действовать на встречных курсах. После нескольких упущенных моментов "сливочные" повели на 22-й минуте. Это Мбаппе реализовал выход на Щенсны после классной передачи Беллингема.

Барса отыгралась спустя четверть часа. Каталонцы запрессинговали хозяев на чужой половине, а дальше Рэшфорд нашел свободного Лопеса. Тот из центра штрафной переиграл Куртуа.

Однако, Реал снова оказался впереди еще до перерыва. Винисиус, казалось, наугад отдал на дальнюю штангу, а оттуда Милитан отправил мяч вдоль ворот. Одинокий Беллингем спокойно воспользовался возможностью.

Во втором тайме "сливочные" могли развивать успех. В частности, Щенсны потащил одиннадцатиметровый Мбаппе. Но и минимального преимущества мадридцам хватило для домашнего успеха.

Статистика матча Реал – Барселона 10-го тура чемпионата Испании

Реал – Барселона – 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Лопес, 38

Ожидаемые голы (xG): 3.60 - 1.03

Владение мячом: 31 % - 69 %

Удары: 23 - 15

Удары в створ: 10 - 6

Угловые: 12 - 4

Фолы: 12 - 9

Реал: Куртуа – Вальверде (Карвахаль, 72), Милитан, Хейсен, Каррерас – Гюлер (Диас, 65), Камавинга, Чуамени, Винисиус (Родриго, 72) – Беллингем, Мбаппе

Барселона: Щенсны – Кунде, Э. Гарсия (Араухо, 74), Кубарси (Бардагжи, 83), Бальде (Мартин, 90+7) – де Йонг, Педри – Ямаль, Лопес, Рэшфорд – Торрес (Касадо, 74)

Предупреждения: Лунин, Милитан – Педри, Лопес

Удаление: Педри

