Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо дебютировал в Класико с победы. Его подопечные одолели Барселону в 10-м туре чемпионата Испании.
Со старта команды начали действовать на встречных курсах. После нескольких упущенных моментов "сливочные" повели на 22-й минуте. Это Мбаппе реализовал выход на Щенсны после классной передачи Беллингема.
Барса отыгралась спустя четверть часа. Каталонцы запрессинговали хозяев на чужой половине, а дальше Рэшфорд нашел свободного Лопеса. Тот из центра штрафной переиграл Куртуа.
Однако, Реал снова оказался впереди еще до перерыва. Винисиус, казалось, наугад отдал на дальнюю штангу, а оттуда Милитан отправил мяч вдоль ворот. Одинокий Беллингем спокойно воспользовался возможностью.
Во втором тайме "сливочные" могли развивать успех. В частности, Щенсны потащил одиннадцатиметровый Мбаппе. Но и минимального преимущества мадридцам хватило для домашнего успеха.
Статистика матча Реал – Барселона 10-го тура чемпионата Испании
Реал – Барселона – 2:1
Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Лопес, 38
Ожидаемые голы (xG): 3.60 - 1.03
Владение мячом: 31 % - 69 %
Удары: 23 - 15
Удары в створ: 10 - 6
Угловые: 12 - 4
Фолы: 12 - 9
Реал: Куртуа – Вальверде (Карвахаль, 72), Милитан, Хейсен, Каррерас – Гюлер (Диас, 65), Камавинга, Чуамени, Винисиус (Родриго, 72) – Беллингем, Мбаппе
Барселона: Щенсны – Кунде, Э. Гарсия (Араухо, 74), Кубарси (Бардагжи, 83), Бальде (Мартин, 90+7) – де Йонг, Педри – Ямаль, Лопес, Рэшфорд – Торрес (Касадо, 74)
Предупреждения: Лунин, Милитан – Педри, Лопес
Удаление: Педри
