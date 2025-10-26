Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле

Украинский вратарь Реала активно поучаствовал в потасовке с представителями Барселоны.

Мадридский Реал в Эль Класико в рамках десятого тура испанской Ла Лиги одержал над Барселоной домашнюю победу со счетом 2:1.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, хоть и провел весь матч в запасе, сумел заработать красную карточку.

Под занавес поединка украинец принял участие в потасовке команд. Вратарь покинул свою скамейку запасных и агрессивно направился в сторону соперников, а также кричал в их адрес: "Садитесь".

Изначально предполагалось, что Лунин получил за свои эмоции желтую карточку, но в финальном протоколе матча указано, что его удалили.

Ранее сообщалось, что Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии.

