Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Мадридский Реал в Эль Класико в рамках десятого тура испанской Ла Лиги одержал над Барселоной домашнюю победу со счетом 2:1.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, хоть и провел весь матч в запасе, сумел заработать красную карточку.
Под занавес поединка украинец принял участие в потасовке команд. Вратарь покинул свою скамейку запасных и агрессивно направился в сторону соперников, а также кричал в их адрес: "Садитесь".
🚨 Lunin to Barcelona bench:— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2025
“SIT DOWN!”
El Barçapoli le enciende la sangre incluso a Lunin.pic.twitter.com/T3zLLeXfK4— DécimoCornelio (@DecimoCornelio) October 26, 2025
Изначально предполагалось, что Лунин получил за свои эмоции желтую карточку, но в финальном протоколе матча указано, что его удалили.
Ранее сообщалось, что Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии.
