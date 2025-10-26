iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле

Украинский вратарь Реала активно поучаствовал в потасовке с представителями Барселоны.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Лунин получил красную карточку / Getty Images
Лунин получил красную карточку / Getty Images

Мадридский Реал в Эль Класико в рамках десятого тура испанской Ла Лиги одержал над Барселоной домашнюю победу со счетом 2:1.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, хоть и провел весь матч в запасе, сумел заработать красную карточку.

Читай также: Реал победил Барселону в Эль Класико

Под занавес поединка украинец принял участие в потасовке команд. Вратарь покинул свою скамейку запасных и агрессивно направился в сторону соперников, а также кричал в их адрес: "Садитесь".

Изначально предполагалось, что Лунин получил за свои эмоции желтую карточку, но в финальном протоколе матча указано, что его удалили.

Ранее сообщалось, что Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Класико Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал победил Барселону в Эль Класико Реал победил Барселону в Эль Класико
Реал расчистил место в составе для украинца Реал расчистил место в составе для украинца
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 100:55
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 100:50
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Формула 100:40
Гран-при Мексики: Норрис выиграл гонку, Леклер и Ферстаппен - на подиуме
Формула 100:25
Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата
Вчера, 23:52
Европа23:52
Лацио нанес поражение Ювентусу
Бокс23:28
"Если попадет, нокаутирует": Фьюри высказался о бое Уордли с Усиком
Европа22:59
Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Кудривку, следующий матч - против Динамо в Кубке Украины
Украина22:15
Таблица УПЛ: Шахтер лидирует после десяти туров, Динамо и ЛНЗ отстают на один балл
Бокс21:53
Паркер оценил шансы Уордли против Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK