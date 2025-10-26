Реал победил Барселону в Эль Класико

Испанские гранды сразу заиграли активно. Реал в дебюте претендовал на пенальти, но после вмешательства VAR приговор был отменен. Барса ответила выстрелом Ямаля мимо штанги. Затем Мбаппе отправил мяч в сетку, но судьи зафиксировали офсайд.

Повели "сливочные" на экваторе тайма. Беллингем одной передачей разрезал оборону каталонцев и вывел Мбаппе один на один с Щенсны. Нападающий момент хладнокровно реализовал.

Соперники не сбавляли обороты, поэтому острота возникала с обеих сторон. Мбаппе, Хейсен и Винисиус не переиграли вратаря, Вальверде отправил мяч над воротами. Торрес же размял Куртуа выстрелом в дальний угол.

А перед перерывом состоялся размен голами. Сначала Барса прессингом и усилиями Рэшфорда создала для Лопеса возможность точно пробить из центра штрафной. А вскоре Беллингем восстановил преимущество Реала, воспользовавшись пасом Милитана.

На старте второй половины Куртуа справился с ударом Лопеса, а Щенсны среагировал на выпад Винисиуса с рикошетом в ближний угол. Мадридцы могли развить успех, когда Эрик Гарсия сыграл рукой в ​​штрафной, но кипер взял удар Мбаппе с отметки.

Постепенно игра успокоилась, так что "сливочные" умело довели поединок до победы. Реал укрепил лидерство в Ла Лиге, имея в активе 27 пунктов. Барселона осталась второй, но дефицит очков вырос до пяти.

Статистика матча Реал – Барселона 10-го тура чемпионата Испании

Реал – Барселона – 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Лопес, 38

Ожидаемые голы (xG): 3.60 - 1.03

Владение мячом: 31 % - 69 %

Удары: 23 - 15

Удары в створ: 10 - 6

Угловые: 12 - 4

Фолы: 12 - 9

Реал: Куртуа – Вальверде (Карвахаль, 72), Милитан, Хейсен, Каррерас – Гюлер (Диас, 65), Камавинга, Чуамени, Винисиус (Родриго, 72) – Беллингем, Мбаппе

Барселона: Щенсны – Кунде, Э. Гарсия (Араухо, 74), Кубарси (Бардагжи, 83), Бальде (Мартин, 90+7) – де Йонг, Педри – Ямаль, Лопес, Рэшфорд – Торрес (Касадо, 74)

Предупреждения: Лунин, Милитан – Педри, Лопес

Удаление: Педри

