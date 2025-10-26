iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал победил Барселону в Эль Класико

Королевский клуб оформил принципиальную победу.
Сегодня, 19:22       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Испанские гранды сразу заиграли активно. Реал в дебюте претендовал на пенальти, но после вмешательства VAR приговор был отменен. Барса ответила выстрелом Ямаля мимо штанги. Затем Мбаппе отправил мяч в сетку, но судьи зафиксировали офсайд.

Повели "сливочные" на экваторе тайма. Беллингем одной передачей разрезал оборону каталонцев и вывел Мбаппе один на один с Щенсны. Нападающий момент хладнокровно реализовал.

Соперники не сбавляли обороты, поэтому острота возникала с обеих сторон. Мбаппе, Хейсен и Винисиус не переиграли вратаря, Вальверде отправил мяч над воротами. Торрес же размял Куртуа выстрелом в дальний угол.

А перед перерывом состоялся размен голами. Сначала Барса прессингом и усилиями Рэшфорда создала для Лопеса возможность точно пробить из центра штрафной. А вскоре Беллингем восстановил преимущество Реала, воспользовавшись пасом Милитана.

На старте второй половины Куртуа справился с ударом Лопеса, а Щенсны среагировал на выпад Винисиуса с рикошетом в ближний угол. Мадридцы могли развить успех, когда Эрик Гарсия сыграл рукой в ​​штрафной, но кипер взял удар Мбаппе с отметки.

Постепенно игра успокоилась, так что "сливочные" умело довели поединок до победы. Реал укрепил лидерство в Ла Лиге, имея в активе 27 пунктов. Барселона осталась второй, но дефицит очков вырос до пяти.

Статистика матча Реал – Барселона 10-го тура чемпионата Испании

Реал – Барселона – 2:1
Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Лопес, 38

Ожидаемые голы (xG): 3.60 - 1.03
Владение мячом: 31 % - 69 %
Удары: 23 - 15
Удары в створ: 10 - 6
Угловые: 12 - 4
Фолы: 12 - 9

Реал: Куртуа – Вальверде (Карвахаль, 72), Милитан, Хейсен, Каррерас – Гюлер (Диас, 65), Камавинга, Чуамени, Винисиус (Родриго, 72) – Беллингем, Мбаппе

Барселона: Щенсны – Кунде, Э. Гарсия (Араухо, 74), Кубарси (Бардагжи, 83), Бальде (Мартин, 90+7) – де Йонг, Педри – Ямаль, Лопес, Рэшфорд – Торрес (Касадо, 74)

Предупреждения: Лунин, Милитан – Педри, Лопес

Удаление: Педри

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Реал расчистил место в составе для украинца Реал расчистил место в составе для украинца
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу
Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны
Без Гарсии и Ольмо. Барселона представила заявку на матч с Реалом Без Гарсии и Ольмо. Барселона представила заявку на матч с Реалом

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:44
Эвертон с Миколенко потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма
Украина20:20
УПЛ: ничья Полтавы и Колоса, Шахтер разгромил Кудривку, Динамо разбило Кривбасс
Украина19:59
Динамо разобралось дома с Кривбассом
Формула 119:58
"Ничего терять": Хэмилтон пообещал бороться за победу в Мехико
Бокс19:43
Промоутер сообщил о переносе боя Итаумы
Европа19:22
Реал победил Барселону в Эль Класико
Бокс18:58
"Все готово": Промоутер назвал соперника Чисоры для юбилейного боя
Украина18:30
Суперлига: Киев-Баскет дожал Мавп, Кривбасс переиграл Нико-Баскет, а Ровно победил Соколов
Европа18:12
Рома с Довбиком минимально обыграла Сассуоло
Европа18:11
АПЛ: Арсенал одолел Кристал Пэлас, Манчестер Сити уступил Астон Вилле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK