Флик не хочет продлевать контракт с Барселоной

Немец хочет получить некоторые гарантии.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Главный тренер Барселоны Ханси Флик не торопится продлевать контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее клуб предложил немецкому специалист продлить соглашение до 2028 года.

Однако Флик отказался. 60-летний специалист доволен своей работой, но пока не спешит связывать себя долгосрочными обязательствами.

Немец будет готов продлить контракт, если по итогам сезона клуб добьетсч поставленных целей, а Жоан Лапорта сохранить президентское кресло.

Только при таких условиях Флик согласен будет продолжить сотрудничество еще на один сезон.

Ранее также Энцо Мареска прокомментировал слухи о назначении в Манчестер Сити.

