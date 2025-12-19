Флик не хочет продлевать контракт с Барселоной

Главный тренер Барселоны Ханси Флик не торопится продлевать контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее клуб предложил немецкому специалист продлить соглашение до 2028 года.

Однако Флик отказался. 60-летний специалист доволен своей работой, но пока не спешит связывать себя долгосрочными обязательствами.

Немец будет готов продлить контракт, если по итогам сезона клуб добьетсч поставленных целей, а Жоан Лапорта сохранить президентское кресло.

Только при таких условиях Флик согласен будет продолжить сотрудничество еще на один сезон.

