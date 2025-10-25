iSport.ua
Интер Майами с дублем Месси победил Нэшвилл на старте плей-офф МЛС

"Чапли" повели в серии до двух побед.
Сегодня, 08:26       Автор: Антон Федорцив
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами / Getty Images

Флоридцы открыли счет в середине первого тайма. После перехвата на чужой половине мяч оказался у Суареса на правом фланге. Форвард навесил в центр штрафной, где Месси головой отправил мяч в сетку.

Удвоил преимущество Интер Майами во второй 45-минутке. Это Альенде со второго этажа замкнул навес Фрея. В добавленное же арбитром время Месси добил мяч в сетку после несогласованности кипера и защитника.

Впрочем, Нэшвилл добавил интриги перед ответным матчем. Перед финальным свистком Мухтар со штрафного уложил в верхний угол ворот "цапель". Второй поединок состоится в ночь на 2 ноября.

МЛС, плей-офф, 1-й раунд
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1 (серия – 1:0)
Голы: Месси, 18, 90+6, Альенде, 62 – Мухтар, 90+11

