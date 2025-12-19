Звезда Борнмута определился с предпочтениями

Нападающий Борнмута Антуан Семеньо определился с возможными вариантами продолжения карьеры, утверждает The Guardian.

Напомним, что ганец интересен всем клубам английской "большой шестерки". Его переход в январе также выглядит вполне вероятным.

При этом сам Семеньо предпочел бы переход в Ливерпуль, а на второе место ставит Манчестер Сити. Абсолютным аутсайдером в этой гонке является Тоттенхэм.

Остальным же желающим приедтся найти какие-то серьезные аргументы, чтобы убедить Семеньо.

На текущий момент считается, что трансфер футболиста в январе обойдется минимум в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой игрок Борнмута также интересен грандам.

