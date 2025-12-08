iSport.ua
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом

Франциска Пройсс будет вынуждена пропустить ближайшие гонки.
Вчера, 21:51       Автор: Игорь Мищук
Франциска Пройсс / Getty Images
Франциска Пройсс / Getty Images

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс сообщила, что заболела на коронавирус.

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса из-за болезни не сможет принять участие в ближайших гонках. Сколько времени потребуется спортсменке на восстановление, пока не известно.

Читай также: Симон вернулась в состав сборной Франции после скандала с кражами

"К сожалению, на прошлой неделе я подхватила грипп и коронавирус. Самочувствие уже улучшается, но пока остается ждать и пить чай. Надеюсь, что энергия скоро вернется", - написала Пройсс в Instagram.

В этом сезоне Пройс на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде приняла участие в женской эстафете и индивидуальной гонке, однако из-за плохого самочувствия не вышла на старт спринта.

Второй этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 14 декабря.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франциска Пройсс

