Удинезе - Дженоа 1:2: видео голов и лучших моментов матча 08.12.2025

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка итальянской Серии А.
Вчера, 22:30       Автор: Игорь Мищук
Дженоа обыграла Удинезе / Getty Images
Дженоа обыграла Удинезе / Getty Images

В понедельник, 8 декабря, Удинезе встречался на своем поле с Дженоа в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Генуэзская команда сумела добыть выездную победу со счетом 2:1, в чем ей помог украинец Руслан Малиновский.

Читай также: Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе

Дженоа повела в противостоянии на 34-й минуте после того, как украинский полузащитник "россоблу" реализовал пенальти. Хозяева поля отыгрались во втором тайме благодаря голу Якуба Пьотровски, однако под конец поединка, уже после замены Малиновского, победу для генуэзцев вырвал Брук Нортон-Каффи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Удинезе - Дженоа в 14-м туре Серии А:

Удинезе - Дженоа 1:2

Голы: Пьотровски, 65 - Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83

Удинезе: Окойе - Кабаселе, Бертола, Соле - Дзаноли (Эхизибуэ, 73), Эккеленкамп (Браво, 86), Карлстрем, Пьотровски (Ловрич, 86), Земура (Модешту, 15) - Дзаниоло, Дэвис (Букса, 73).

Дженоа: Леали - Маркандалли, Отоа, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мессиас, 76), Мазини, Торсбю, Мартин - Коломбо (Эхатор, 76), Оливейра (Экубан, 63).

Предупреждение: Карлстрем.

Источник: MEGOGO

Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе

