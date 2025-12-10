iSport.ua
Арсенал потерял вундеркинда на длительный период

Воспитанник клуба получил травму.
Сегодня, 18:48
Макс Доуман / Getty Images
Макс Доуман / Getty Images

Полузащитник Макс Доуман попал в лазарет лондонского Арсенала. 15-летний дебютант не поможет "канонирам" в предстоящих поединках, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в X.

У юного хавбека диагностировали повреждение связок голеностопного сустава. Примерные сроки восстановления Доумана – 2 месяца. На взрослом уровне он дебютировал в августе этого года.

В нынешнем сезоне Доуман провел пять матчей во всех турнирах. Параллельно он продолжил выступления за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА и коллектив U-21 – в турнире резервных команд Премьер-лиги.

Тем временем экс-защитник Арсенала Такехиро Томиясу близок к переходу в амстердамский Аякс.

