Италия разгромно проиграла Норвегии и установила исторические антирекорды

Обновили рекорды по пропущенным голам.
17 ноября, 16:50       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

В воскресенье, 16 ноября, сборная Италии дома проиграла Норвегии со счётом 4:1, тем самым обновив сразу несколько антирекордов.

По информации OptaPaolo, сборная Италии впервые с 1955 года пропустила не менее 4 голов в домашнем матче, впервые с 1955 года пропустила не менее 4 голов во втором тайме и впервые с 1983 года проиграла домашний матч с разницей в 3 и более гола.

Из-за такого результата сборная Италии финишировала на втором месте группы отбора на ЧМ-2026.

Теперь подопечных Дженнаро Гаттузо ждёт плей-офф квалификации.

Ранее Гаттузо повторил редкое достижение в сборной Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антирекорд сборная Италии по футболу

