iSport.ua
Русский Українська

Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене

В гонке на втором этапе Кубка мира примут участие пять украинских биатлонисток.
Сегодня, 18:38       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Женская сборная Украины огласила состав на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

На дистанцию выйдут пять украинских биатлонисток из шести, отправившихся на этап. Среди них будет Лилия Стеблина, начавшая сезон на Кубке IBU. В то же время на старт женского спринта не выйдет Елена Городна, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене

Состав сборной Украины:

  • Кристина Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Дарина Чалык
  • Лилия Стеблина

Напомним, что женская спринтерская гонка в Хохфильцене состоится в пятницу, 12 декабря, а старт запланирован на 15:15 по киевскому времени. Начнется же второй этап Кубка мира мужским спринтом в 12:25 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Меркушина Хохфильцен Кубок мира по биатлону женская сборная Украины по биатлону Кристина Дмитренко

Статьи по теме

Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону
Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
Мандзин финишировал в топ-20 пасьюта в Эстерсунде, Фийон-Майе выиграл гонку Мандзин финишировал в топ-20 пасьюта в Эстерсунде, Фийон-Майе выиграл гонку

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:24
StarLadder Budapest Major 2025: Spirit одолели Falcons в четвертьфинале, Vitality будут противостоять The MongolZ
Биатлон21:22
Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону
Лига конференций21:18
Фиорентина - Динамо: видео голов
Лига конференций21:10
Фесюн и Грам попали в старт Шахтера на Хамрун
Бокс20:49
"Все идет очень хорошо": Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком
Лига конференций20:42
Воспитанник Динамо дебютировал в еврокубках
Европа19:58
Чемпион Европы-2016 завершил профессиональные выступления
Лига Чемпионов19:55
УЕФА назвал символическую сборную шестого тура Лиги чемпионов
Лига конференций19:30
Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы19:29
Зинченко вернется в старт Ноттингема на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK