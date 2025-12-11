Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене

В гонке на втором этапе Кубка мира примут участие пять украинских биатлонисток.

Женская сборная Украины огласила состав на спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

На дистанцию выйдут пять украинских биатлонисток из шести, отправившихся на этап. Среди них будет Лилия Стеблина, начавшая сезон на Кубке IBU. В то же время на старт женского спринта не выйдет Елена Городна, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене

Состав сборной Украины:

Кристина Дмитренко

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Дарина Чалык

Лилия Стеблина

Напомним, что женская спринтерская гонка в Хохфильцене состоится в пятницу, 12 декабря, а старт запланирован на 15:15 по киевскому времени. Начнется же второй этап Кубка мира мужским спринтом в 12:25 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!