Почетный президент Баварии публично раскритиковал Тухеля

Почетный президент Баварии Ули Хенесс недоволен высказываниями главного тренера клуба Томаса Тухеля о малой глубине составе мюнхенцев.

"Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины".

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"Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав не скуден", – сказал Хенесс в интервью Bayern&Germany.

Напомним, после семи туров Бундеслиги Бавария идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 17 баллов.

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