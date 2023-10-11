Основной защитник Баварии выбыл почти на месяц из-за травмы
Упамекано не поможет своей команде в ближайших матчах.
Центрбек Баварии Дайо Упамекано получил травму. Об этом сообщает Associated Press.
Французский футболист выбыл на несколько недель, ввиду чего восстановится не ранее чем в первых числах ноября.
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Напомним, защитник мюнхенцев получил повреждение задней поверхности бедра во время матча чемпионата Германии против Фрайбурга (3:0).
В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока семь матчей в рамках Бундеслиги.
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