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Основной защитник Баварии выбыл почти на месяц из-за травмы

Упамекано не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сегодня, 19:22
Дайо Упамекано / Getty Images
Дайо Упамекано / Getty Images

Центрбек Баварии Дайо Упамекано получил травму. Об этом сообщает Associated Press.

Французский футболист выбыл на несколько недель, ввиду чего восстановится не ранее чем в первых числах ноября.

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Напомним, защитник мюнхенцев получил повреждение задней поверхности бедра во время матча чемпионата Германии против Фрайбурга (3:0).

В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока семь матчей в рамках Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Дайо Упамекано

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