Футболист Челси зимой может уйти в Баварию
Трево Чалоба остается частью трансферных планов мюнхенцев.
Футболист лондонского Челси Трево Чалоба зимой может сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в услугах Чалоба все еще заинтересована Бавария.
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Мюнхенцы пытались подписать Чалоба в аренду с правом выкупа, но Челси до последних часов трансферного окна стоял на своем и требовал полноценную покупку 50 млн евро.
Плеттенберг отмечает, что "красные" не собираются отступать от своей стратегии и также будут предлагать аренду с правом выкупа.
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