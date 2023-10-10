Футболист Челси зимой может уйти в Баварию

Футболист лондонского Челси Трево Чалоба зимой может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в услугах Чалоба все еще заинтересована Бавария.

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Мюнхенцы пытались подписать Чалоба в аренду с правом выкупа, но Челси до последних часов трансферного окна стоял на своем и требовал полноценную покупку 50 млн евро.

Плеттенберг отмечает, что "красные" не собираются отступать от своей стратегии и также будут предлагать аренду с правом выкупа.

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