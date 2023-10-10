Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи

Конте может вернуться на родину.

Бывший наставник Ювентуса, Интера и Челси Антонио Конте может вернуться к работе в Италию. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера итальянца в случае увольнения Руди Гарсии.

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Неаполитанцы готовы потратиться ради подписания Конте, ведь в клубе уверены, что он стоит своих денег. Запасным вариантом является экс-наставник Марселя Игор Тудор.

Напомним, последним клубом Антонио был Тоттенхэм, в котором он проработал с ноября 2021 по март 2023 года.

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