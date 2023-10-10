iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи

Конте может вернуться на родину.
Сегодня, 00:03
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Бывший наставник Ювентуса, Интера и Челси Антонио Конте может вернуться к работе в Италию. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера итальянца в случае увольнения Руди Гарсии.

Читай также: Наполи может уволить главного тренера

Неаполитанцы готовы потратиться ради подписания Конте, ведь в клубе уверены, что он стоит своих денег. Запасным вариантом является экс-наставник Марселя Игор Тудор.

Напомним, последним клубом Антонио был Тоттенхэм, в котором он проработал с ноября 2021 по март 2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

Статьи по теме

Наполи может уволить главного тренера Наполи может уволить главного тренера
Наполи снова проиграл дома, в этот раз Фиорентине Наполи снова проиграл дома, в этот раз Фиорентине
Наполи определился с вариантами замены одному из лидеров клуба Наполи определился с вариантами замены одному из лидеров клуба
Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину Наполи презентовал особую форму к Хэллоуину
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:27
Легенда МЮ дал неутешительный прогноз на итоговое место команды в сезоне
Европа00:03
Экс-тренер Интера и Челси - главный кандидат на пост тренера Наполи
Вчера, 23:45
ММА23:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:30
Манчестер Юнайтед определился с судьбой Санчо
Бокс23:12
Стивенсон назвал двух лучших легковесов мира
Европа22:51
Защитник Манчестер Юнайтед и его жена снялись в фотосессии для гламурного журнала
Евро-202422:40
Сборная Украины провела тренировку в Праге, Попов проходит индивидуальную реабилитацию
Европа22:20
Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром
Европа21:58
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс21:48
"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK