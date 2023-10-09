Наполи может уволить главного тренера

Руководство Наполи рассматривает вариант с увольнением главного тренера Руди Гарсии. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Директора клуба сегодня общались с наставником касаемо результатов команды в текущем сезоне. Решение останется за президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

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Напомним, Гарсия возглавил Наполи в июне этого года, подписав контракт до июля 2025 года.

В текущей кампании чемпионата Италии клуб занимает занимает пятое место в таблице, набрав всего 14 очков за восемь туров.

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