Наполи может уволить главного тренера
Итальянский коллектив готов пойти на решительный шаг.
Руководство Наполи рассматривает вариант с увольнением главного тренера Руди Гарсии. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Директора клуба сегодня общались с наставником касаемо результатов команды в текущем сезоне. Решение останется за президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.
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Напомним, Гарсия возглавил Наполи в июне этого года, подписав контракт до июля 2025 года.
В текущей кампании чемпионата Италии клуб занимает занимает пятое место в таблице, набрав всего 14 очков за восемь туров.
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