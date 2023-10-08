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Наполи определился с вариантами замены одному из лидеров клуба

Партенопейцы готовятся к уходу Виктора Осимхена.
Сегодня, 12:07
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Итальянский Наполи определился с возможными заменами Виктору Осимхену.

Как сообщает Calciomercato, партенопейцы готовятся к уходу нигерийца и рассматривают будущее приобретение одного из трех форвардов, которые способны его заменить по мнению руководства. Речь идет о Джонатане Дэвиде, Габриэле Жезусе и Альваро Морате.

Издание отмечает, что контракт Осимхена заканчивается в 2025 году, но, Наполи, вероятно, не будет удерживать нападающего до истечения срока соглашения.

Стоит сказать, что ранее действующий чемпион Серии А подал в суд на компанию, которая выпустила куклу Осимхена.

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