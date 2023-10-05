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Наполи будет судиться с производителем игрушек, который выпустил куклу Осимхена

Неаполитанский коллектив не давал никому разрешения на создание продукции с изображением своего форварда.
Сегодня, 21:30
Кукла Осимхена и сам Виктор Осимхен / Getty Images
Кукла Осимхена и сам Виктор Осимхен / Getty Images

Все больше и больше появляется скандальных новостей, связанных с действующим чемпионом Италии Наполи.

Недавно партенопейцы выложили неоднозначное видео с Виктором Осимхеном, которое вскоре было удалено. Теперь же скандалы вышли за рамки клуба.

Производитель детской игрушки "Cicciobello Bomber" готовится продавать куклу, которая была исполнена в стиле форварда Наполи.

Однако, как оказалось, производитель не получал разрешение на использование изображения игрока сборной Нигерии. В связи с этим Наполи собирается обратиться в суд.

"Что касается появившейся на многочисленных информационных сайтах в Интернете новости о предстоящем выводе на рынок детской игрушки под названием "Cicciobello Bomber". Кукла, воспроизводящая черты Виктора Осимхена, изображенного в форме, явно напоминающей футболку Наполи".

"Мы уточняем, что это неофициальный продукт, клуб не давал никакого разрешения на его создание. Поэтому мы предпринимаем шаги для защиты своих интересов в соответствующих местах", - говорится в заявлении Наполи.

Ранее Виктор Осимхен признался, что его вдохновляют социальные проекты Садио Мане. Поэтому он планирует открыть благотворительный фонд, который будет помогать инвалидам в Африке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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