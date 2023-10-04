"Работа Мане вдохновляет": Осимхен планирует создать благотворительный фонд для помощи инвалидам в Африке

В последнее время Виктор Осимхен довольно часто попадает в заголовки новостей из-за скандальных тем, связанных с Наполи.

Однако в этот раз форвард сборной Нигерии дал интервью, в котором похвалил Садио Мане за его социальные проекты по помощи Сенегалу.

Это так вдохновило самого Осимхена, что он планирует открыть собственный благотворительный фонд, который будет заниматься помощью инвалидам в Африке, создавая для них протезы.

"Меня вдохновляет Садио Мане. Но у меня другая цель по сравнению с его. Он строит инфраструктуру для сообщества Сенегала. Это замечательно", - цитирует Осимхена Football Factly.

"Но я хочу помочь людям с ограниченными возможностями по всей Африке. Я всегда сделаю все возможное, чтобы помочь, где я могу помочь".

"Я нахожусь в процессе открытия штаб-квартиры в Африке, которая поможет достичь этой цели. Если у вас нет ноги, мы создадим вам новую. Если нет руки, мы создадим ее. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя равными со всеми. Мы работаем для Африки".

Недавно Виктор Осимхен опубликовал заявление, в котором он прокомментировал недавние скандалы, связанные с оскорбительным видео в ТикТоке Наполе.

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