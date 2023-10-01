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Осимхен: Страсть жителей Неаполя подпитывает мой огонь, чтобы всегда играть сердцем

Нападающий сообщил, что его конфликт с клубом исчерпан.
Сегодня, 19:47
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Форвард Наполи Виктор Осимхен положил конец своему конфликту с командой и болельщиками.

Нигериец выпустил заявление, в котором отметил, что решение перейти в стан партенопейцев было правильным, а с жителями Неаполя у него прекрасные отношения.

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"Переезд в Неаполь в 2020 году стал для меня замечательным решением. Неаполитанцы показали мне столько любви и доброты, что я не позволю никому стать между нами.

Страсть жителей Неаполя подпитывает мой огонь, чтобы всегда играть сердцем и душой. Моя любовь к эмблеме Наполи непоколебима, поскольку я ношу ее с гордостью.

Обвинения против жителей Неаполя не соответствуют действительности. У меня есть много друзей, которые являются неаполитанцами и стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех за то, что они поддержали меня и обратились ко мне. Большое спасибо, я всегда буду благодарен.

Давайте продолжать распространять единство, уважение и понимание", - написал Осимхен в инстаграме.

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