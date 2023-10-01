Наполи уволил руководителя отдела соцсетей после скандала с лидером клуба

Наполи принял решительные меры после скандала с Виктором Осимхеном.

Как сообщает издание СalcioMercato, действующий чемпион Италии уволил руководителя отдела соцсетей после того, как Осимхен обиделся на видео, где высмеивался его промах с пенальти в матче с Болоньей.

Также человек, делавший это видео, извинился перед нигерийским форвардом после чего Виктор передумал подавать на свой нынешний клуб в суд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что в услугах нападающего заинтересован лондонский Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!