iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи уволил руководителя отдела соцсетей после скандала с лидером клуба

Работник действующего чемпиона Италии лишился своего места.
Сегодня, 16:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи принял решительные меры после скандала с Виктором Осимхеном.

Как сообщает издание СalcioMercato, действующий чемпион Италии уволил руководителя отдела соцсетей после того, как Осимхен обиделся на видео, где высмеивался его промах с пенальти в матче с Болоньей.

Также человек, делавший это видео, извинился перед нигерийским форвардом после чего Виктор передумал подавать на свой нынешний клуб в суд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что в услугах нападающего заинтересован лондонский Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

Статьи по теме

Виктор Осимхен: статистика-2023/2024 Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Наполи опубликовал заявление касательно Осимхена Наполи опубликовал заявление касательно Осимхена
Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом
Экс-форвард Арсенала расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала Экс-форвард Арсенала расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала
Помочь журналистам

Видео

Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов
Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Экс-форвард Арсенала расстался с известной моделью ради киноактрисы-бисексуала
Европа18:13
Малиновский получил средние оценки за матч с Удинезе
Европа18:09
Автогол в добавленное время лишил Дженоа с Малиновским победы над Удинезе
Украина17:45
Бомбардиры УПЛ: Климчук сравнялся с Задеракой
Украина17:44
УПЛ: Оболонь победила Минай, Кривбасс проиграл Руху, Колос играет с Полесьем, а Динамо сыграет с Александрией
Украина17:42
Таблица УПЛ: Шахтер из-за осечки Кривбасса сохранил первое место
Украина17:41
Рух не позволил Кривбасу возглавить турнирную таблицу УПЛ
НБА17:25
Новичок Индианы стал жертвой командного ужина с огромным чеком
Европа17:24
Хави назвал свой лучший и худший матч за время работы в Барселоне
Другие страны17:21
Форвард, принадлежащий Динамо, помог своей команде победить в матче чемпионата Колумбии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK