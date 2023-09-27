Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке

Атмосферу в неаполитанском клубе вряд ли можно назвать семейной.

Наполи переживает постчемпионское похмелье, на которое также повлияли уход главного тренера и основного центрбека.

Команду под руководством Руди Гарсии сильно лихорадит - после пяти стартовых туров "партенопейцы" занимают седьмую строчку таблицы, имея в активе всего восемь очков.

А в последнем матче тренер поругался с главной звездой коллектива Виктором Осимхеном.

Как сообщает Фабрицио Романо, в клубе назревает серьезный конфликт. Официальный аккаунт Наполи в ТикТоке выложил видео, которое выставляет Осимхена не в лучшем свете.

Видео было удалено, но о нем узнали все, в том числе форвард сборной Нигерии.

По информации Романо, агент игрока заявил, что его клиент раздумывает над тем, чтобы подать судебный иск на клуб.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в шести матчах во всех турнирах в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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