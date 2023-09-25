Наполи может оштрафовать Осимхена
Клубу не понравилось поведение нигерийца.
Наполи может применить санкции относительно Виктора Осимхена, пишет GIFN.
Напомним, нигериец публично поспорил с тренером, когда тот снял его после нереализованного пенальти.
Как сообщает издание, клубу не понравилось, что форвард слишком уже откровенно отреагировал на решение тренера.
Капитан команды Джованни Ди Лоренцо после матча поговорил с Осимхеном, и, как утверждается, их беседа была довольно жесткой.
Сегодня же Виктор прибыл в клубное расположение, чтобы пообщаться с главным тренером Руди Гарсией. Если ситуацию не удастся разрешить, клуб наложит на игрока санкции.
Ранее также сообщалось, что в скором времени Лига 1 накажет нескольких игроков ПСЖ.
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