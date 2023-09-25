Лига 1 может дисквалифицировать двоих новичков ПСЖ
Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани могут быть дисквалифицированы Лигой 1, пишет Le Parisien.
Вчера ПСЖ без труда обыграл Марсель 4:0, и некоторые игроки отправились праздновать победу вместе с ультрас.
По микрофону к болельщиков обратился Уоррен Заир-Эмери, который вместе с ними распевал безобидные кричалки. Однако некто умудрился выделится.
Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими и Левен Курзава также распевали кричалки с фанатами, однако не постенялась повторить самые глупые из них.
Так на видео попал момент, где четверка футболистов распевала Marsellais, unique ta mère, что переводится как "Марсельцы, идите и трахайте своих матерей".
Лига 1 октроет дисциплинарное дело и после расследования выберет игрокам наказание, вплоть до дисквалификации.
Ранее, напомним, сообщалось, что Интер могут продать бахрейнским инвесторам.
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