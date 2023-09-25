Лига 1 может дисквалифицировать двоих новичков ПСЖ

Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани могут быть дисквалифицированы Лигой 1, пишет Le Parisien.

Вчера ПСЖ без труда обыграл Марсель 4:0, и некоторые игроки отправились праздновать победу вместе с ультрас.

По микрофону к болельщиков обратился Уоррен Заир-Эмери, который вместе с ними распевал безобидные кричалки. Однако некто умудрился выделится.

Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими и Левен Курзава также распевали кричалки с фанатами, однако не постенялась повторить самые глупые из них.

Так на видео попал момент, где четверка футболистов распевала Marsellais, unique ta mère, что переводится как "Марсельцы, идите и трахайте своих матерей".

Лига 1 октроет дисциплинарное дело и после расследования выберет игрокам наказание, вплоть до дисквалификации.

Ранее, напомним, сообщалось, что Интер могут продать бахрейнским инвесторам.

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