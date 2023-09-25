Интер может получить нового владельца

Компания Investcorp, основанная в Бахрейне может купить миланский Интер, пишет Tuttosport.

Текущий владелец клуба Стивен Джан рассматривает варианты с продажей команды из-за нестабильной финансовой ситуации.

Сейчас у "нерадзурри" долг в 400 млн евро, который они не могут погасить, но должны это сделать в следующем году.

Investcorp может приобрести Интер за 1.3 млрд евро, примерно в такую сумму оценен прошлогодний финалист ЛЧ.

При этом, что интересно, на футбольном поле у команды никаких проблем. Подопечные Симоне Индзаги выиграли пять стартовых туров Серии А и возглавялют турнирную таблицу.

Ранее также сообщалось, что португальский нападающий хочет покинуть саудовский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!