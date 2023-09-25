Новичок Аль-Иттихада хочет разорвать с клубом контракт

Португальский нападающий Жота хочет разорвать контракт с Аль-Иттихадом, пишет The Mirror.

Напомним, Жота перешел в саудовский клуб из Селтика этим летом за почти 30 млн евро.

24-летний игрок пролетел мимо заявки клуба на саудовскую лигу и сможет играть только в азиатской ЛЧ и на клубном чемпионате мира.

Очевидно, что такой сценарий не устраивает игрока, и он уже хочет разорвать с клубом контракт. При этом гланый тренер Аль-Иттихада Нуну Санту хотел бы, чтобы его соотечественник остался в команде.

Также издание сообщает, что в подписании Жоты свободным агентом заинтересован Тоттенхэм. Постекоглу работал с игроком в Селтике плюс из-за травмы Перишича Жота получит игровое время.

Ранее также сообщалось об интересе "шпор" к нападающему Фейеноорда.

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