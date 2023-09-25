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Форвард Фейеноорда стал целью европейских грандов

Результативность Сантьяго Хименеса привлекает внимание.
Сегодня, 11:54
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Большое количество европейских грандов пристально следит за успехами форварда Фейеноорда Сантьяго Хименеса, пишет 90Min.

Во вчерашнем прерванном матче между Аяксом и Фейеноордом мексиканец отличился дублем и голевой передачей прямо на глазах скаутов десятка европейских клубов.

К гонке за подпись Сантьяго присоединились английские Арсенал, Тоттенхэм и Челси. А ранее за ним уже следили итальянские и немецкие клубы.

Вест Хэжм пытался подписать Хименеса этим летом, но главный тренер Арне Слот убедил игрока остаться. Текущий контракт форварда рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Сантьяго Хименеса восемь голов и две передачи в шести матчах Эредивизии.

Также напомним, что игрок Боруссии может стать ключевой целью для многших клубов зимой.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фейеноорд

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