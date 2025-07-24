Атлетико подписал звезду Эредивизи

Мадридский Атлетико оформил очередной трансфер. К рядам "матрасников" из роттердамского Фейеноорда присоединился Давид Ганцко, сообщает официальный сайт клуба.

Словак заключил контракт на 5 лет. Атлетико отдал за Ганцко ориентировочно 30 млн евро. Ранее сорвался переход центрбека в аравийский Ан-Наср.

В прошлом сезоне Ганцко сыграл 47 поединков во всех турнирах (4 гола, 4 ассиста). Воспитанник словацкой Жилины до выступлений в Нидерландах защищал цвета пражской Спарты и итальянской Фиорентины.

Тем временем защитник Кристиан Москера покинул испанскую Валенсию ради лондонского Арсенала.

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