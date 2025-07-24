Арсенал презентовал ранее "засвеченного" новичка
"Канониры" усилили центр обороны.
Лондонский Арсенал закрыл очередной трансфер лета. Центрбек Кристиан Москера перебрался на Эмирейтс из испанской Валенсии, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник подписал длительный контракт с "канонирами". Арсенал отдал за Москеру 15 млн. евро. Кроме того, "летучие мыши" смогут получить бонусы за выступления питомца в чемпионате Англии.
В минувшем сезоне Москера сыграл 41 матч во всех турнирах (1 гол). Переезд центрбэка в Лондон не стал неожиданностью. "Канониры" случайно выложили фото защитника во время презентации Нони Мадуэке.
Тем временем английский Брайтон продал в Италию защитника Первиса Эступиньяна.
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