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Футбол

Арсенал презентовал ранее "засвеченного" новичка

"Канониры" усилили центр обороны.
Сегодня, 19:36       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Москера / Getty Images
Кристиан Москера / Getty Images

Лондонский Арсенал закрыл очередной трансфер лета. Центрбек Кристиан Москера перебрался на Эмирейтс из испанской Валенсии, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал длительный контракт с "канонирами". Арсенал отдал за Москеру 15 млн. евро. Кроме того, "летучие мыши" смогут получить бонусы за выступления питомца в чемпионате Англии.

В минувшем сезоне Москера сыграл 41 матч во всех турнирах (1 гол). Переезд центрбэка в Лондон не стал неожиданностью. "Канониры" случайно выложили фото защитника во время презентации Нони Мадуэке.

Тем временем английский Брайтон продал в Италию защитника Первиса Эступиньяна.

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